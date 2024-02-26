Многие республиканцы считают, что не следует тратить миллиарды долларов на войну за рубежом, когда США сталкиваются с кризисом на границе.

Многие республиканцы отвергают просьбу президента Украины Владимира Зеленского выделить миллиарды долларов на оружие и боеприпасы, и на это есть одна простая причина, пишет CNN.

"Направление большего количества средств налогоплательщиков на войну на окраине Европы несовместимо с кредо партии "Америка превыше всего", - отмечает издание.

Как пишет издание, экс-президент Дональд Трамп, который доминирует в партии, увел ее от интернационалистского, антикремлевского прошлого, представленного консервативными традиционалистами, такими как лидер Республиканской партии в Сенате Митч МакКоннелл.

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"Спор коренится в меняющемся лице Республиканской партии. Партийные принципы, которые когда-то защищали сильную, глобалистскую внешнюю политику, были отвергнуты в пользу более делового подхода к обязательствам США за границей, что стало результатом растущего недовольства среди рядовых избирателей Республиканской партии после многих лет экономического кризиса и дорогостоящих зарубежных войн".

Как пишет издание, республиканцы, поддерживающие Трампа, приводят для своих сторонников аргумент, "который может означать гибель надежд Украины на дополнительную помощь со стороны Вашингтона", говоря, что США не следует тратить миллиарды долларов за рубежом, вести войну в Украине, когда Америка сталкивается с кризисом на границе с Мексикой.

Власть Трампа среди рядовых республиканцев также объясняет, почему некоторые сенаторы, которые поддерживают увеличение помощи Украине и предостерегают от передачи победы Путину, проголосовали против законопроекта о пограничной безопасности, который включал выделение средств для ВСУ.

Будущее помощи Украине

Даже если Байден выиграет второй срок, пишет CNN, нет никакой гарантии, что Украина сможет рассчитывать на постоянный поток миллиардов долларов США для поддержки своей борьбы за выживание.

"Хотя некоторые республиканцы, похоже, выступают против помощи Украине только по политическим причинам (чтобы угодить Трампу), на Байдена оказывается все большее давление, чтобы он оправдал большие суммы средств налогоплательщиков, направляемые на зарубежную войну", - отмечает издание.

И как бы ни завершились выборы 2024 года, баланс сил в Конгрессе, скорее всего, будет узким, а это означает, что все более националистическая Республиканская партия может заблокировать будущие транши помощи.

Помощь Украине от США

Конгресс США с октября 2023 года не может окончательно согласовать одобрение запроса администрации президента Джо Байдена о дополнительной помощи объемом около $60 млрд. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поставил соответствующий законопроект на голосование и объявил перерыв в работе до конца февраля.

В то же время президент Джо Байден планирует встретиться с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в Белом доме во вторник, чтобы разблокировать помощь Украине.

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