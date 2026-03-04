Рекордное количество россиян выступает за мирные переговоры с Украиной: результаты опроса

На пятом году войны поддержка продолжения полномасштабного вторжения упала.

Согласно опросу общественного мнения, рекордное число россиян выступают за мирные переговоры, а не за продолжение оккупационной войны против Украины, даже несмотря на то, что поддержка военных действий остается все еще высокой. Доля людей, поддерживающих переговоры, выросла до 67%.

В то же время поддержка продолжения полномасштабного вторжения упала до 24% – самого низкого уровня с начала войны в феврале 2022 года, согласно опросу независимого "Левада-центра" в Москве, пишет Bloomberg.

Сообщается, что россияне все чаще абстрагируются от войны, которая идет уже пятый год: число людей, заявивших, что они не следят за новостями о ней или уделяют им мало внимания, достигло рекордных 56%.

Видео дня

"С одной стороны, это свидетельствует о растущей усталости от войны и о том, что люди просто хотят, чтобы эта война закончилась. С другой стороны, они хотят, чтобы это закончилось на условиях России", – заявил Денис Волков, директор "Левада-центра", в среду в телефонном интервью, добавив, что пока война затягивается, люди продолжают беспокоиться о возможности новой мобилизации.

Результаты опроса подчеркивают, что многие россияне теперь воспринимают продолжающуюся войну как фоновый шум, а также предполагают, что они приветствовали бы завершение конфликта, который продолжает затягиваться, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа по организации переговоров, направленных на его прекращение.

СМИ пишет, что россияне по-прежнему в целом поддерживают военную кампанию против Украины: 72% опрошенных заявили, что поддерживают оккупационные действия своих военных, а 57% считают оправданными удары по украинской энергетической инфраструктуре.

В более широком смысле, число россиян, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 64% по сравнению с 70% в сентябре, согласно опросу. Рейтинг одобрения кремлевского диктатора Владимира Путина за тот же период также немного снизился, но остается очень высоким – 82%.

Опрос 1625 человек в 50 регионах России проводился 18–25 февраля, статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Другие новости о россиянах и жизни в РФ

Ранее УНИАН сообщал, что регулярные отключения мобильного интернета готовят россиян к цифровой изоляции. Власти заявляют, что эта мера необходима для предотвращения атак украинских дронов. Однако жители РФ и даже радикальные провоенные блогеры ставят это оправдание под сомнение.

Кроме того, мы также рассказывали, как война Путина влияет на самих россиян. К примеру, десятки тысяч россиян, проживающих на западной границе страны, сейчас сталкиваются с такими же трудностями, как и украинцы.

Вас также могут заинтересовать новости: