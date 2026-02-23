Наступает время для окончательных решений: Буданов о мирных переговорах с Россией

Украина с помощью международных партнеров приближается к результату.

Переговоры по достижению мира идут непросто, но Украина движется вперед и приближается к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время Justice Conference сегодня в Киеве.

"Такие войны не заканчиваются сами по себе. Они либо завершаются справедливым решением, либо непременно возвращаются в еще более масштабной и опасной форме", - сказал он.

Поэтому, по словам Буданова, внимание Украины сосредоточено на мирных переговорах, которые должны не просто прекратить войну, а обезопасить от повторения кровавой российской агрессии:

"Не секрет, переговоры идут непросто, но мы точно движемся вперед и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения: продолжать эту войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость победит".

Буданов подчеркнул, что благодаря дипломатическим усилиям и поддержке партнеров, прежде всего США, Украина шаг за шагом приближается к результату.

Переговоры об окончании войны

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины победа в войне с Россией – это освобождение всей территории от оккупации, однако это вопрос будущего, сегодня это сделать невозможно.

Он пояснил, что сделать это сейчас – значит потерять миллионы людей, и это слишком высокая цена.

