Он призвал депутатов завтра вернуться к конструктивной работе.

Нужно четко разделять, что увольнение отдельных министров и отставка всего Кабинета министров Украины – это разные процедуры. Об этом в публикации на своей странице в Facebook заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он отметил, что государство, которое ведет войну, "не может позволить себе политического саботажа". Спикер напомнил, что сегодня, 18 ноября, ВР начала рассмотрение вопросов об увольнении с должностей двух министров.

"К сожалению, во время рассмотрения отдельные народные депутаты заблокировали трибуну. Звучали требования об отставке всего Кабинета министров. В то же время следует четко разграничивать: увольнение отдельных министров и отставка всего правительства – это разные процедуры, предусмотренные Конституцией и действующим законодательством", – подчеркнул Стефанчук.

Видео дня

Он добавил, что оппозиция безотлагательно получила все необходимые документы для реализации своей инициативы по отставке правительства и "уже начала соответствующий процесс в установленном законом порядке".

"Впрочем, представители одной политической силы, действуя вопреки Регламенту, пытаются продвигать собственные политические амбиции. В очередной раз заблокировав работу парламента, они срывают рассмотрение важных вопросов, которые Верховная Рада должна решать в интересах государства. Такое поведение является безответственным", – написал председатель ВР.

Стефанчук подчеркнул, что депутаты могут "дискутировать, критиковать, иметь разные видения", но "есть граница, за которой политические амбиции представляют угрозу для государства".

"Парламент должен выполнить свой конституционный долг. Страна ждет парламентских решений, а не блокирования трибуны. Поэтому призываю всех народных депутатов завтра вернуться к конструктивной работе. И выполнить возложенный на нас Конституцией долг", – подчеркнул спикер и добавил, что важно думать "не о собственных рейтингах, а о том, какой будет Украина завтра".

Что предшествовало

Ранее сегодня, 18 ноября, фракция "Европейская солидарность" заблокировала трибуну ВР, и вопрос об отставке министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светланы Гринчук не был рассмотрен.

Лидер "ЕС" Петр Порошенко заявил, что они настаивают на отставке всего правительства, а не только двух министров. Он также сообщил, что их фракция начала сбор подписей за отставку правительства, и на сегодня собрана уже 51 подпись.

Вас также могут заинтересовать новости: