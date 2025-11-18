Заседание прервалось из-за блокировки трибуны.

Фракция "Европейская солидарность" 18 ноября заблокировала трибуну Верховной Рады, и вопрос об отставке министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светланы Гринчук не был рассмотрен.

Как сообщает корреспондент УНИАН, лидер фракции "ЕС" Петр Порошенко заявил, что они настаивают на отставке всего правительства, а не двух министров.

"Вы этими двумя жалкими козлами-отпущениями хотите решить вопрос доверия, когда доказано, что сотни миллионов долларов и миллиарды гривен команда Али-Бабы и 40 разбойников правительства и 5-6 менеджеров разворовывали это и планируют продолжать разворовывать?" – обратился он.

Порошенко сообщил, что фракция начала сбор подписей за отставку правительства, и на сегодняшний день собрана 51 подпись. Кроме того, он отметил необходимость сформировать коалицию национального единства, "встретиться с Зеленским и начать честный диалог национального спасения".

"Мы сегодня не дадим голосовать за (увольнение, – ред.) этих двух министров. Мы не будем голосовать за эту попытку выпустить пар и сохранить коррупционную вертикаль", – подчеркнул он.

Депутаты фракции блокировали трибуну и выкрикивали "Правительство вон!". После этого глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сказал, что парламент не может продолжать работу и объявил перерыв.

Заседание парламента завершилось совещанием у председателя Верховной Рады Украины. Стало известно, что 19 ноября парламент снова соберется в сессионном зале.

Увольнение Галущенко и Гринчук: что известно

Как сообщал УНИАН, 18 ноября, Верховная Рада Украины планировала рассмотреть вопрос об отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Президент Владимир Зеленский анонсировал очистку и перезагрузку управления АО НАЭК "Энергоатом" и санкции против двух людей, фигурирующих в антикоррупционном деле НАБУ.

12 ноября в видеообращении он подчеркнул, что министры юстиции и энергетики не могут оставаться на должностях, потому что это вопрос, в частности, и доверия. Глава государства добавил, что если есть обвинения, то на них нужно отвечать.

Зеленский сказал, что попросил премьер-министра, чтобы были заявления об отставке этих министров, а парламент призвал поддержать эти заявления. По его словам, дальше все должно решаться в юридической плоскости.

