Для зарегистрированных медиа даже временной блокировки не будет, только через суд, уточнила народная избранница.

Народный депутат, заместитель главы парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила, что новый законопроект о медиа не предусматривает обязательной регистрации для онлайн-СМИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, интернет-сайт могут быть не зарегистрированы. И все же можно добровольно прийти в Нацсовет и сказать, что вы хотели бы считаться медиа. Это делается для того, чтобы закон мог вас защитить как журналиста.

"Сейчас мы провели комитет и изменили часть, которая касается онлайн-медиа. Мы для зарегистрированных медиа изменили даже санкцию в виде временной блокировки (был месяц). То есть для зарегистрированных медиа даже временной блокировки не будет, только через суд. Только если будут писать статьи "Путин-приди, ты наш спаситель", в таком случае Нацсовет может применить штраф, а потом обратиться в суд", — пояснила Кравчук.

Видео дня

Она добавила, что в случае с анонимными медиа - где невозможно идентифицировать ни журналистов, ни владельцев - Нацсовет может блокировать их без решения суда. Кроме того, для незарегистрированных онлайн-медиа было уменьшено время блокировки до двух недель. А полное блокирование - только через суд, независимо от того, это зарегистрированное или незарегистрированное медиа.

Кравчук уточнила, что для наступления санкций надо написать три статьи, нарушающие законодательство Украины. Она считает, что большинство онлайн-медиа пройдут регистрацию.

"... Всегда есть ограниченное количество мест, и тогда регистрация позволит быть в приоритете при аккредитации, но не обязательно. И мне кажется, что это нормально, потому что должна же быть какая-то логика", - отметила Кравчук.

Она уточнила, что санкции не будут касаться критики властей.

Также нардеп добавила, что у тех, кто ведет на Youtube постоянные программы, появится возможность добровольно идентифицироваться как медиа.

Напомним, 30 августа 2022 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О медиа". Это называют еще одним шагом к вступлению Украины в ЕС.

Ко второму чтению законопроекта были внесены правки, основанные на замечаниях европейских специалистов. Новый документ учитывает такие понятия, как онлайн-медиа, соцсети и YouTube.