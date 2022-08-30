Депутаты считают, что это еще один шаг к вступлению Украины в Европейский Союз и установлению четких современных правил для медиарынка.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О медиа".

Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, за принятие этого законопроекта под регистрационным номером 2693-д проголосовало 233 народных депутатов.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность", "Голос". В то же время поддержали законопроект 179 депутатов из фракции "Слуга народа", 6 – из "Батькивщины", 12 – "Платформа за жизнь и мир", 7 – "За будущее", 12 – "Доверие", 12 – "Восстановление Украины", 5 – внефракционные. Он отметил, что проголосовали за продление срока подачи правок до 21 дня.

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На своей странице в Facebook заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук сообщила, что "законопроект о медиа проголосован в первом чтении – это еще один шаг к вступлению Украины в Европейский Союз и установление четких современных правил для медиарынка. 233 депутата "за"!".

Она отметила, что в сентябре ожидают заключение Европейской комиссии, которое готовят эксперты Совета Европы, "рассматриваем на комитете правки и голосуем во втором чтении".

Как сообщила позже Кравчук в Facebook, ранее лицензионный сбор для спутниковой лицензии составлял 360 тысяч, а сама лицензия выдавалась на 10 лет, сейчас оплата за регистрацию субъекта в сфере медиа может стать 4723 грн, а действие разрешения (регистрации) – не ограниченным во времени.

Она отмечает, что регуляция будет распространяться на онлайн-медиа, но регистрация будет добровольная.

"В то же время улучшится защита работников онлайн-медиа. Работники зарегистрированных онлайн-медиа получат статус журналистов и все соответствующие гарантии", – добавила она.

При этом отметила, что блогерам, которые работают на платформах общего доступа, например, в Youtube мы предоставляем возможность регистрации, чтобы получить официальный статус, но сами социальные сети не подпадают под регулирование.

Депутат отмечает, что законопроектом предусмотрено: запрет медиа государства-оккупанта; механизм борьбы с враждебными ОТТ-сервисами; процедура формирования черных списков, уменьшение зарегулированности процедурных вопросов деятельности Нацсовета; более либеральное регулирование онлайн-медиа; каждая индустрия имеет свой орган сорегулирования.

Кравчук отмечает, что в законопроекте нет никакого уменьшения квот на украинский язык в эфире.

Заместитель председателя Комитета подчеркнула, что до конца сентября ожидаются выводы от Еврокомиссии, а в октябре – "надеемся проголосовать за законопроект во втором чтении в целом".

Проект закона "О медиа": что предусматривает

Законопроектом предусмотрено, что мерами реагирования на нарушения законодательства в сфере медиа является предписание, штраф, которые применяются по решению Национального совета, а также аннулирование лицензии, отмена регистрации по решению Нацсовета или суда, запрет издания и распространение печатного медиа по решению Нацсовета или по решению суда, временный запрет распространения онлайн-медиа по решению Нацсовета или суда.

Законопроектом также предусмотрено, что в случае установления непрозрачности структуры собственности или ее несоответствия требованиям закона, такое медиа должно прекратить существование.

Также документом регламентируется работа реестра субъектов в сфере медиа. При этом такой реестр является главной базой данных, которая предоставляет доступ к информации об украинских лицензиатах, регистрантах и о регистрации иностранных линейных медиа.

Проект закона "О медиа": предыстория

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2019 года группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона о медиа (№2693).

19 мая 2020 года Верховная Рада вернула законопроект о медиа в Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики для доработки. Вокруг законопроекта велось много дискуссий, в профильном комитете получили десятки обращений представителей медиа индустрии, поэтому были нужны структурные дополнения. В частности, речь шла о необходимости выписать нормы, касающиеся как полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, так и регулирования онлайн-медиа.

17 июня 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС, при этом она уточнила, что Украина для этого должна воплотить ряд важных реформ. Перечень этих требований есть в соответствующем документе Еврокомиссии.

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