Мультсериал "Маша и медведь", который рассказывает о настоящей дружбе, признан самым популярным.

Российский мультсериал "Маша и медведь" оказался самым популярным в мире.

Об этом сообщает lenta.ru.

Международное исследовательское агентство Parrot Analytics составило рейтинг самых популярных мультиков для дошкольников. В итоге оказалось, что российский мультсериал "Маша и медведь" опережает такие известные картины как "Свинка Пеппа", "Улица Сезам" и "Щенячий патруль".

По сюжету девочка Маша случайно оказалась в доме Медведя, живущего неподалёку от её дома, и устраивает там беспорядок. Медведь, находясь в ужасе от учинённого беспорядка и поведения незваной гостьи, пытается избавиться от неё, оставив в лесу. С наступлением ночи он начинает переживать за Машу и отправляется в лес, чтобы найти её, но, не найдя, возвращается к себе домой и застаёт её там. С этих пор Маша и Медведь - неразлучные друзья. Маша часто приходит к Медведю в гости и постоянно шалит и устраивает беспорядок, а Медведь старается её воспитывать.

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Отметим, что уже вышло пять сезонов этого мультсериала. 16 июня 2021 года представители студии "Анимаккорд" заявили о намерении выпустить до 2025 года полнометражный анимационный фильм о приключениях Маши и Медведя.

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Автор: Диана Могилевич