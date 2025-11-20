Там сообщили о "чрезвычайно конструктивных переговорах с украинским руководством".

Наконец-то ситуация складывается в пользу мира, который украинцы так долго ждали. Об этом написала временный поверенный в делах США Джули С. Дэвис.

Об этом дипломат сообщила по итогам встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы имели чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня - все разделяют видение президента Трампа по завершению этой войны", - отметила она.

Видео дня

В то же время Зеленский сообщил, что Украина и США будут работать над пунктами плана для окончания войны. Во время встречи с Дрисколлом президент говорил о вариантах достижения настоящего мира, этапность работы и форматы диалога, а также новые импульсы для дипломатии.

"Мир нужен, и мы ценим усилия Президента Трампа и его команды ради возвращения безопасности в Европу", - добавил он.

"Мирный план" США

Ранее издание Axios сообщало, что Зеленский согласился вести переговоры по новому мирному плану президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что он требует значительных уступок, включая передачу России территорий, которые сейчас контролирует Украина. Об этом Зеленский сообщил министру армии США Дрисколу.

Американский чиновник сообщил, что Зеленский и Дрисколл "договаривались о кратчайших сроках подписания". Ранее офис президента Украины подтвердил, что получил от американской стороны проект плана.

Вас также могут заинтересовать новости: