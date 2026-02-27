План восстановления Украины на $800 млрд: в Женеве наметили путь к финалу войны, - Reuters

Украинские и американские официальные лица встретились в Женеве для обсуждения послевоенного восстановления, несмотря на тупик в переговорах с Кремлем.

26 февраля официальные лица Украины и США встретились в Женеве для переговоров о послевоенном восстановлении, несмотря на тупик в дискуссиях с Россией. В Киеве рассчитывают утвердить ключевые детали соглашения на трехсторонней встрече в начале следующего месяца. Главный украинский переговорщик Рустем Умеров сообщил, что участники встречи, прошедшей после ночной серии российских атак, переговорили с президентом Украины Владимиром Зеленским по ее завершении.

Украинский лидер, который недавно общался с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что трехсторонние переговоры, вероятно, пройдут в Абу-Даби в начале марта. Их цель – подготовить почву для встречи лидеров Украины и России, пишет Reuters.

Восстановление Украины после разрушений, нанесенных российскими авиаударами и боями на передовой, стало важным элементом широких переговоров о прекращении войны, которая длится уже больше четырех лет. США настаивают на установлении мира в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны, однако позиции Москвы и Киева остаются далекими друг от друга, говорится в материале.

Встреча в Абу-Даби: "Формат, который может решить многое"

"Все должно быть финализировано. Все, что было достигнуто для реальных гарантий безопасности и подготовки встречи на уровне лидеров. Это именно тот формат, который может решить очень многое. В конце концов, ключевые вопросы решают лидеры", – заявил Зеленский.

В переговорах в Женеве приняли участие спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. По сообщению российских пропагандистских СМИ, спецпосланник кремлевского диктатора Путина Кирилл Дмитриев также провел переговоры с официальными лицами США в Женеве в четверг, однако отказался комментировать их итоги. Умеров добавил, что переговорщики работают над экономическими вопросами и безопасностью, чтобы сделать следующую встречу с участием США и России "максимально содержательной".

Сообщается, что Киев надеется привлечь около 800 миллиардов долларов государственных и частных средств в течение следующих 10 лет. Согласно последней оценке Всемирного банка, стоимость восстановления экономики Украины составит минимум 588 миллиардов долларов (данные на конец 2025 года).

Новые удары и ситуация на фронте

За несколько часов до начала переговоров Россия выпустила 420 беспилотников и 39 ракет по энергетической и критической инфраструктуре Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что эти удары показывают: "Путин делает ставку на террор и агрессию".

На фронте протяженностью 1200 км российские войска продолжают наступать, несмотря на огромнейшие потери, угрожая ключевым городам-крепостям в Донецкой области. Москва требует уступки оставшихся 20% промышленного Донбасса, в то время как Украина заявляет, что не отдаст территории, за которые погибли тысячи людей.

Земельные вопросы и контроль над Запорожской АЭС остаются самыми сложными пунктами. В то же время США усилили давление на Россию, замедлив продажу международных активов нефтяной компании "Лукойл", чтобы стимулировать прогресс в мирных переговорах, пишет СМИ.

Ранее УНИАН сообщал, что территориальный вопрос "завтра" решить не получится. "Параллельно мы работаем над 20-пунктным планом, гарантиями безопасности и также пакетом процветания", - сказал Зеленский. По словам президента Украины, вопрос территорий, в частности, должен выноситься на уровень лидеров.

Премьер Британии, в свою очередь, назвал главное препятствие для завершения войны в Украине. Он пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и высоко оценил "невероятную стойкость" Украины.

