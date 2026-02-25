Переговоры в Женеве: Зеленский заявил, что территориальный вопрос завтра не решат

Вопросы территорий нужно выносить на уровень лидеров государств, считает глава государства.

Президент Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от очередного раунда переговоров в Женеве по завершению войны. В частности, он не считает, что завтра удастся решить проблемный вопрос территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.

"Завтра состоится двусторонняя встреча между украинской и американской стороной. Они подготовят экономические документы. Параллельно мы работаем над 20-пунктным планом, гарантиями безопасности и также пакетом процветания", - сказал Зеленский.

Он отметил, что вместе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым на встречу отправилась экономическая группа.

"Во время диалога они поднимут все вопросы и последовательность того, как остановить войну", - сообщил Зеленский и добавил, что американцы стремятся остановить войну как можно скорее.

"Трудности сейчас не связаны с военной составляющей. Я вчера поднимал этот вопрос с нашими партнерами - не на военном пути. Генералы на трехстороннем уровне, генералы из Украины, США и России говорили, как осуществлять мониторинг прекращения огня, когда это наступит. Проблема заключается в том, есть ли политическая воля, чтобы остановить эту войну, и в вопросе территорий. Это сложно - это то, что мы имеем. Ничего нового, между нами, ничего нового. Они попытаются говорить завтра, и они будут говорить, я думаю, в первые дни марта на трехстороннем уровне. Я надеюсь, что у нас будет встреча", - сообщил Зеленский.

Также, на повестке дня будет вопрос обмена пленными:

"Вот где мы находимся, но я не уверен, что завтра мы будем иметь именно результат по земле, в частности, по территориям. Потому что этот вопрос, я повторяю снова и снова, - этот вопрос, по моему мнению, должен выноситься на уровень лидеров".

Мирные переговоры в Женеве

Как сообщал УНИАН, по словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, главное требование российской стороны во время первого раунда переговоров в Женеве 4-5 февраля заключалось в том, чтобы ей отдали Донбасс.

В то же время, вопрос проведения выборов в Украине во время последних переговоров не поднимался.

