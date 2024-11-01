Для предотвращения коррупции команды врачей для оценки будут формироваться по случайному принципу, сообщил министр.

На рассмотрение Кабинета министров Украины внесен законопроект о реформировании МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия), которым предусмотрены кардинальные изменения.

Об этом говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины. По его словам, если правительство поддержит, то законопроект будет внесен на рассмотрение парламента Украины.

Министр подчеркнул, что изменения будут с 1 января 2025 года, а сейчас система продолжает работать по-прежнему с определенными точечными улучшениями, которые делаются каждый день.

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"Человек, который имеет определенные нарушения функциональности должен получить от государства поддержку, которая позволит ему нормально жить", - подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что в законопроекте предусмотрено, что вместо отдельных 328 МСЭКов заработают экспертные команды практикующих врачей на базе мощной многопрофильной больницы. По его словам, они лучше оснащены, удобнее для пациентов, к ним легче добраться и можно сделать необходимые исследования прямо на месте.

"Пациент сможет проходить оценивание "речь идет об оценке физических, психических и социальных аспектов здоровья (пациента, - УНИАН), в том же заведении, где он уже лечится и там, где он проходит дальнейшую реабилитацию в сфере здравоохранения", - сказал министр.

Ляшко подчеркнул, что новая система будет максимально цифровизированной - лечащий врач сможет направить в электронном виде дело для оценки, а результаты оценки автоматически попадут в Единую информационную систему.

"Это означает, что человеку не придется ходить по кабинетам и сидеть в очередях, нося кипы бумажных справок. Это также предотвратит коррупцию и злоупотребления - система будет форматировать состав команды врачей по случайному принципу с учетом необходимой специализации. То есть врачи до момента оценки не будут знать имени пациента, а он не будет знать имени врачей, которые будут проводить оценку. Это исключит возможность предыдущих коррупционных договоренностей, в частности, и таких, о которых стало известно в последнее время", - подчеркнул он.

В центре внимания ликвидация МСЭК - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в Украине были ряд коррупционных скандалов в отношении руководителей и работников МСЭК, в которых были обнаружены списки пациентов, которым ставились фиктивные диагнозы. Найдены огромные средства и много имущества у их работников. В частности, руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына уличили в незаконном обогащении, а во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-социальных экспертных комиссий. Решение приняли из-за злоупотреблений при оформлении инвалидности, этому предшествовал ряд громких скандалов, в частности, в отношении прокуроров.

Он поручил, чтобы решения комиссий по установлению инвалидности работникам госорганов проверили, а также провели аудит начисленных им пенсий.

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