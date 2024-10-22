Он поручил Минздраву до 1 ноября внести на рассмотрение Кабмина все необходимые нормативные документы и законопроекты.

Министерство здравоохранения уволило руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и руководителей профильного департамента, который отвечает за координацию ее деятельности.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, МСЭК в стране заменит "цифровая, прозрачная, европейская модель":

"Я поручил Министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров, чтобы завершить реформирование МСЭК и внедрение новой европейской модели".

Также Шмыгаль заявил, что в течение трех месяцев должны проверить и пересмотреть выданные МСЭК необоснованные решения по инвалидности. Особенно это касается документов, которые получили чиновники.

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Ликвидация МСЭК в Украине

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-социальных экспертных комиссий. Решение приняли из-за злоупотреблений при оформлении инвалидности, этому предшествовал ряд громких скандалов.

Он поручил, чтобы решения комиссий по установлению инвалидности работникам госорганов проверили, а также провели аудит начисленных им пенсий.

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