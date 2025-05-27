По словам лидера крымскотатарского лидера, президент США не испытывает никаких эмоций.

Когда лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев узнал о плане президента США Дональда Трампа относительно мирного соглашения между РФ и Украиной, то не поверил своим глазам.

По последним данным, в мирном плане администрации президента США говорится о признании Вашингтоном аннексированного Крыма российской территорией.

"Весь мир знает, что произошло в Крыму... Это было бы таким ущербом для репутации США, что им будет трудно восстановиться. Это было бы позорно", - подчеркнул Джемилев в интервью The Guardian.

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Лидер крымскотатарского народа рассказал, как в марте 2014 года во время российской аннексии к нему обратился сам диктатор Владимир Путин с просьбой публично поддержать захват Крыма. Тогда во время телефонного разговора президент РФ обещал Джемилеву деньги и поддержку крымскотатарской общины в обмен на его согласие.

"Он объяснял, как мы будем счастливы под властью России", - отметил политик.

Тогда общественный деятель отказался от такого соглашения и заявил, что после столетий угнетения крымских татар россияне вряд ли изменятся. Также он сказал Путину, что лучшее, что он может сделать, это вывести свои войска из Крыма.

"Через месяц, когда он возвращался в Крым из Киева, его остановили на новой российской границе и сказали, что ему запрещен въезд. С тех пор он живет в изгнании в Киеве", - напомнили в The Guardian.

Джемилев, комментируя потенциальный план Трампа, подчеркнул:

"Мы оказались в ситуации, когда глава администрации США, президент, сейчас является человеком, который не испытывает никаких эмоций, в голове которого только заключение сделок... Говорить то, что он говорит, говорить о том, что Украина не должна была начинать эту войну. Они что, держали этого человека в неведении последние годы? Знает ли он что-то? Он что-то читал?".

Также политик вспомнил об интервью со спецпосланником Трампа в России Стивом Уиткоффом, который не смог назвать все регионы, на которые, как он считает, Россия имеет претензии.

"Это дипломат из Соединенных Штатов Америки? Я видел много тупых дипломатов в своей жизни, но такого, как он, я вижу впервые", - отметил Джемилев.

США и вопрос Крыма - последние новости

Ранее в Politico объяснили, что будет, если Трамп признает Крым российским. Журналисты считают, что если американский лидер это сделает, то он рискует разрушить расследование военных преступлений, ослабить верховенство закона и создать опасный прецедент для других агрессивных государств.

"Это очень опасный прецедент, если такие вещи вообще будут включены в повестку дня мирных переговоров. Это не должно быть чем-то на повестке дня", - отметила доцент кафедры международного уголовного права Копенгагенского университета Ирина Марчук.

В то же время экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, почему США могут хотеть признать Крым российским. По его словам, страна может это сделать, чтобы попытаться смягчить позицию Москвы относительно переговоров о мире.

"Потому что Россия на всех участках, где могла, везде постоянно забрасывает. Через персональные связи Виткофф, Шмиткофф, не знаю, кто угодно, Маск и все остальные эти супермодели российские, которые почему-то стали женами там стареньких этих конгрессменов, и так далее. Все уровни, которые только можно использовать, они всегда объясняют: "Слушайте, ну при чем тут вообще? Хрущев этнический украинец, подарил в 54-м году Украине какой-то там Крым. Он всегда был наш"", - подчеркнул Пристайко.

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