Актриса отметила, что чувствует, как Платон повзрослел.

Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая известна по сериалам "Крепостная" и "Клятва врача", рассказала об общении с 13-летним сыном Платоном.

Звездная мама призналась, что чувствует, как повзрослел мальчик. Особенно она заметила это после его возвращения из летнего лагеря. По словам Ксении, у Платона уже появляются свои планы, к которым он не всегда приобщает ее.

"Мой сын взрослеет. У него уже своя жизнь, свои интересы, свои планы. И иногда или не иногда меня нет в этих планах. Это странное ощущение, когда любовь не уменьшается, но роль немного меняется. И ты уже не главная героиня, а тихий тыл, тихий наблюдатель. Но разве не в этом и суть материнства? Вырастить и отпустить. Главное, чтобы знал, что я всегда его дом", - подчеркнула Мишина в своем Instagram.

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К слову, звезда сериалов сама воспитывает сына. С отцом ребенка она рассталась, находясь на седьмом месяце беременности.

Напомним, ранее Ксения Мишина заговорила об отце своего сына. По словам актрисы, его общение с сыном Платоном так и не наладилось.

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