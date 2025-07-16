В Киеве через несколько дней ожидается ухудшение погоды. В столице пройдут сильные ливни, а температура существенно снизится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
"Киевляне! 18-19 июля вероятны сильные ливни и снижение температуры воздуха до +18...+22 градусов!" - предупредила она.
Эксперт также добавила, что ожидаемое изменение погоды может провоцировать обострение сердечно-сосудистых недугов. Но дышать за счет прохлады станет все же легче.
Однако такая свежая погода будет наблюдаться не по всей стране.
"На юге и востоке все же удержится жаркая воздушная масса", - уточнила Наталка Диденко.
Погода в Киеве
Об изменении погоды в столице предупреждает и Украинский гидрометцентр. По прогнозу, во второй половине недели дневная жара спадет на несколько градусов, а также возрастет вероятность дождей. Ожидается, что сначала осадки будут местами, а уже в субботу днем - повсеместно.
16 июля на Киеиивщаине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдут кратковременные дожди, по области местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Столбики термометров по Киевской области покажут +25°...+30°, а в Киеве будет от +27° до +29°.