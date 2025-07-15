Это будет последний довольно жаркий день перед небольшим похолоданием.

Со среды, 16 июля, погода в Киеве начнет меняться. В столице ожидается долгожданный дождь, а затем придет и небольшое похолодание - температура снизится до более комфортных показателей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +19°...+20°, а днем воздух прогреется до +27°...+29°. Ожидается небольшая облачность, а во второй половине дня дождь и есть вероятность грозы.

Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 742 миллиметра ртутного столба. Ветер подует с запада, 5-10 м/с.

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Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +23°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, ливень.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, ливень.

В Тернополе 16 июля ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, дождь с грозой.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, ливень.

В Виннице завтра будет +16°...+26°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +30°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°.

В Одессе 16 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°.

В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +22°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +33°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +32°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +20°...+33°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.

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