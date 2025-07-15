Со среды, 16 июля, погода в Киеве начнет меняться. В столице ожидается долгожданный дождь, а затем придет и небольшое похолодание - температура снизится до более комфортных показателей. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +19°...+20°, а днем воздух прогреется до +27°...+29°. Ожидается небольшая облачность, а во второй половине дня дождь и есть вероятность грозы.
Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 742 миллиметра ртутного столба. Ветер подует с запада, 5-10 м/с.
Погода 16 июля
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +23°, дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, ливень.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, ливень.
В Тернополе 16 июля ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, гроза.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, дождь с грозой.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, ливень.
В Виннице завтра будет +16°...+26°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, небольшая облачность, дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +30°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°.
В Одессе 16 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°.
В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +22°, днем +36°.
В Запорожье температура ночью +22°, днем +33°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, практически безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
В Днепре температура ночью будет +23°, днем +32°, практически безоблачно.
В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +20°...+33°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.