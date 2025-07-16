Военный пропал или попал в плен: кто и как может получить выплаты

Министерство обороны Украины предоставило официальное разъяснение относительно порядка назначения и выплаты денежного обеспечения военнослужащим, которые попали в плен, являются заложниками, интернированы в нейтральных странах или считаются пропавшими без вести.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, денежное обеспечение не начисляется автоматически. Его могут получить определенные категории родных военнослужащего.
Кто может получить выплаты:
- лица, определенные в личном распоряжении военнослужащего;
- при его отсутствии - родственники первой очереди (супруги, несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью с детства, родители);
- при отсутствии лиц первой очереди - родственники второй очереди (совершеннолетние дети, родные братья или сестры), если они являются подопечными военнослужащего.
Выплаты не осуществляются, если военный добровольно сдался в плен, дезертировал, самовольно оставил часть, или является гражданином РФ или Беларуси, постоянно проживает в этих странах, или осужден за госизмену или коллаборационизм.
Личное распоряжение - что это и как его составить
Это документ, в котором военный указывает лиц, которым должны выплачиваться средства. Распоряжение подается в письменной форме, подпись должна быть заверена командиром или нотариусом. Документ подается в воинскую часть.
Командир заверяет - документ приобщается к делу в течение 1 дня.
Нотариус - в течение 30 дней.
Как подать документы на выплаты
После приказа командира о плене или исчезновении документы подаются в любой ТЦК:
- заявление с реквизитами счета;
- копии паспорта и идентификационного кода;
- документы о родственных связях;
- другие документы (опека, инвалидность, усыновление).
Рассмотрение длится до 15 дней.
Порядок выплат
Выплаты осуществляются ежемесячно. Размер - денежное обеспечение, соцвыплаты, оздоровление. Удерживаются алименты и другие обязательные платежи.
Выплаты начинаются с даты, указанной в приказе о плене/исчезновении.
Распределение выплат:
- лицо в распоряжении - указанная доля;
- первая очередь - 50% суммы, остальное сохраняется;
- вторая очередь - 20%, остальное депонируется.
В случае освобождения из плена - депонированные средства возвращаются военному. В случае смерти - средства включаются в наследство.