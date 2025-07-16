Военный пропал или попал в плен: кто и как может получить выплаты

Минобороны уточнило механизм получения выплат для родственников военных в плену или пропавших без вести.

Министерство обороны Украины предоставило официальное разъяснение относительно порядка назначения и выплаты денежного обеспечения военнослужащим, которые попали в плен, являются заложниками, интернированы в нейтральных странах или считаются пропавшими без вести.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, денежное обеспечение не начисляется автоматически. Его могут получить определенные категории родных военнослужащего.

Кто может получить выплаты:

лица, определенные в личном распоряжении военнослужащего;

при его отсутствии - родственники первой очереди (супруги, несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью с детства, родители);

при отсутствии лиц первой очереди - родственники второй очереди (совершеннолетние дети, родные братья или сестры), если они являются подопечными военнослужащего.

Выплаты не осуществляются, если военный добровольно сдался в плен, дезертировал, самовольно оставил часть, или является гражданином РФ или Беларуси, постоянно проживает в этих странах, или осужден за госизмену или коллаборационизм.

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Личное распоряжение - что это и как его составить

Это документ, в котором военный указывает лиц, которым должны выплачиваться средства. Распоряжение подается в письменной форме, подпись должна быть заверена командиром или нотариусом. Документ подается в воинскую часть.

Командир заверяет - документ приобщается к делу в течение 1 дня.

Нотариус - в течение 30 дней.

Как подать документы на выплаты

После приказа командира о плене или исчезновении документы подаются в любой ТЦК:

заявление с реквизитами счета;

копии паспорта и идентификационного кода;

документы о родственных связях;

другие документы (опека, инвалидность, усыновление).

Рассмотрение длится до 15 дней.

Порядок выплат

Выплаты осуществляются ежемесячно. Размер - денежное обеспечение, соцвыплаты, оздоровление. Удерживаются алименты и другие обязательные платежи.

Выплаты начинаются с даты, указанной в приказе о плене/исчезновении.

Распределение выплат:

лицо в распоряжении - указанная доля;

первая очередь - 50% суммы, остальное сохраняется;

вторая очередь - 20%, остальное депонируется.

В случае освобождения из плена - депонированные средства возвращаются военному. В случае смерти - средства включаются в наследство.

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