Американский президент добавил, что они идут из Германии.

Ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot уже отправлены в Украину в рамках нового механизма поставок.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters. "Они уже отправлены", - сказал он.

"Они идут из Германии и потом Германия их заместит. То есть, что происходит: в основном Евросоюз, но пусть, скажем, в форме НАТО, это очень похоже, но НАТО все нам оплатит. В некоторых случаях нам оплатят страны Евросоюза напрямую", - детализировал Трамп.

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На вопрос, о том, не скажутся ли на американских потребителях вторичные санкции против стран-покупателей российской нефти, Трамп ответил: "Не думаю. Все это дело уйдет в конце концов. Должно бы уйти. И Путин же говорит "я хочу мира, я хочу мира", но пока не сделал то, что говорит. Так что я думаю, оно уйдет. Но мы скоро увидим".

Поставки Patriot Украине

США предоставят Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Трамп сказал, что США передадут их через механизм, по которому европейские союзники оплатят закупку и отправку, а США взамен пополнят их резервы.

Речь идет о 17 батареях, которые, как подчеркнул Трамп, могут быть переданы "очень скоро".

При этом, 15 июля министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с американским коллегой Питом Хегсетом заявил, что поставки Украине батарей систем ПВО Patriot "будут продолжаться месяцами".

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