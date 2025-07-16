Союзники НАТО будут покупать американское вооружение, чтобы передать его Украине - среди помощи новые системы Patriot, ракеты и боеприпасы.

Президент Дональд Трамп США объявил о новом соглашении, по которому союзники НАТО будут покупать американское вооружение и передавать его Украине. Речь идет, в частности, о системах противовоздушной обороны Patriot, ракетах и боеприпасах, которые могут быть поставлены немедленно - либо из запасов, либо из новых партий производства.

Как сообщает The New York Times, Трамп охарактеризовал договоренность как "очень выгодную" для США, подчеркнув, что европейские союзники будут платить за оружие. По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, по меньшей мере восемь стран уже готовы к финансированию закупок.

"У вас есть очень богатые страны, которые покупают лучшее оборудование в мире..." - заявил Трамп из Овального кабинета.

Видео дня

Какое оружие передается?

В рамках соглашения Украина получит:

Дополнительные системы Patriot - Германия готова предоставить две, Норвегия - одну;

Вероятно, ракеты ATACMS и JASSM, которые позволяют поражать цели глубоко в тылу врага;

Другие боеприпасы американского производства, ранее недоступные для Киева.

По словам Трампа, одна из стран готова продать 17 пусковых установок Patriot, которые могут происходить из контракта Raytheon со Швейцарией. Однако официально страны-поставщики не называются.

Почему это важно для Украины?

Patriot - единственная система, которая эффективно перехватывает российские баллистические ракеты. Сейчас Украина имеет примерно 8 таких систем, большинство - возле Киева. Немедленная поставка новых батарей значительно усилит обороноспособность других регионов.

"Если системы Patriot будут немедленно доставлены, это будет иметь решающее влияние на поле боя", - отметил Торри Тауссиг, эксперт НАТО.

Цена сделки

1 батарея Patriot - около 1 млрд долларов;

1 ракета-перехватчик - 3,7 млн долларов;

JASSM - 1,5 млн долларов;

ATACMS - не менее 1 млн долларов за единицу.

По словам Трампа, речь идет о миллиардах долларов военной техники, которая будет быстро доставлена в Украину.

Некоторые американские военные чиновники выражали обеспокоенность по поводу истощения национальных запасов. Однако Трамп и Рютте заверили, что продажи из резервов не повредят обороноспособности США.

"Разворот" Трампа - США меняет курс

Президент США вчера объявил Кремлю ультиматум: если в следующие 50 дней Киев и Москва не заключат "справедливое" соглашение, США введут "вторичные санкции".

Кроме того, США отправят Украине большой пакет вооружения. Киев за счет Европы получит 17 батарей Patriot и боекомплект к ним, также планируется поставка ракет для истребителей, а также артиллерийских систем.

Однако, несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины, Дональд Трамп все еще убежден, что преимущество в этой войне - на стороне Москвы.

Вас также могут заинтересовать новости: