Кроме того, серьезный удар враг нанес по Кривому Рогу. Там разрушено промышленное предприятие, ранен 17-летний парень, врачи борются за его жизнь.

Россияне ночью массированно атаковали Винницу, в результате чего в городе есть попадания в гражданскую инфраструктуру, также есть раненые.

Как сообщила первая заместитель председателя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, количество пострадавших из-за атаки россиян возросло до 7, двое из них в тяжелом состоянии, пять человек с ожогами.

"Было попадание по объектам промышленной инфраструктуры, возникли пожары. Также повреждены 4 дома", - добавила она.

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Напомним, чуть раньше городской председатель Сергей Моргунов сообщал о 4 пострадавших.

Кроме этого по состоянию на сейчас известно, что в результате атаки на Харьков пострадали три человека.

Также россияне атаковали Измаильский район "Шахедами". По данным районной госадминистрации, поражен инфраструктурный объект, возник пожар, ГСЧС борется с огнем. Пострадавших нет.

Серьезный удар россияне нанесли по Кривому Рогу. "Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 "шахедов" одновременно", - поделился мэр города Александр Вилкул.

По его данным, разрушено промышленное предприятие. "Без потерь, персонал находился в убежищах. Но к сожалению пострадал парень 17 лет - ранение в брюшную полость. Тяжелый, сейчас врачи борются за его жизнь", - отметил он.

Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах. "Очень быстро не будет", - предупредил Вилкул.

Он добавил, что в городе есть несколько пожаров и сейчас происходит их локализация.

Ночная воздушная атака на Украину

Еще вчера с вечера оккупанты начали атаковать Украину, в результате чего воздушная тревога объявлялась в ряде областей. В Воздушных силах сообщали, что группы шахедов заходили в Украину по нескольким направлениям.

Ночью Вилкул сообщал, что Кривой Рог находится под массированным ударом. Он писал о более 10 "прилетах".

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