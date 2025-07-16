В городе с самого утра объявлен повышенный уровень опасности.

Во Львове на среду, 16 июля, ввели повышенный уровень опасности. О непогоде предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову в течение утра и дня 16 июля значительный дождь, шквал 15 - 20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Поэтому в городе объявлен І уровень опасности, желтый.

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В общем, сегодня на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, утром и днем местами осадки будут значительными. Также прогнозируются грозы, днем местами град.

Ветер будет западный, 9 - 14 м/с, утром и днем местами шквалы 15 - 20 м/с. Температура по области снизится до +20°...+25°, а во Львове термометры покажут комфортные +21°...+23°.

По данным синоптиков, с запада во Львовскую область снова направляются атмосферные фронты, которые принесут с собой дожди и грозы. В дневные часы местами также возможен град. Ветер в ближайшие дни будет слабым или умеренным, но во время фронтов может значительно усиливаться.

В течение недели ожидается постепенное снижение температуры: если в понедельник было до +25°...+30°, то в конце недели столбики термометров покажут уже +19°...+24°.

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