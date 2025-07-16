Синоптики предупреждают о непогоде во второй половине дня.

В Одесской области на 16 июля ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, погода испортится во второй половине дня.

"По Одесской области во второй половине дня 16 июля ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Видео дня

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

В среду, 16 июля, в Одесской области будет переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем ожидается в пределах +30°...+35°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе сегодня также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Воздух прогреется до +30°...+32°. Температура морской воды 19-20°.

По прогнозу синоптиков, до конца второй декады июля в Одесской области и вдоль морского побережья будет преобладать жаркая летняя погода.

Преимущественно без осадков, лишь в конце недели возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер будет умеренный.

Температурный фон высокий: ночью 18-23°, днем 30-35°, с постепенным снижением к концу недели. Температура морской воды 20-21°. Легкое волнение моря.

Вас также могут заинтересовать новости: