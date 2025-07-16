Американский президент уточнил, что еще не разговаривал с Путиным после своих громких заявлений касательно войны в Украине.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует нападать на Москву, а российскому диктаторуВладимиру Путину следует согласиться на соглашение о прекращении огня к 50-дневному сроку, иначе вступят в силу санкции.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет Reuters. Издание отметило, что такое заявление Трамп сделал после того, как Financial Times написал, что американский президент в частном порядке призвал Украину усилить глубокие удары по РФ.

"Нет, он не должен нападать на Москву", - ответил Трамп в общении с журналистами во дворе Белого дома, отвечая на вопрос, следует ли Зеленскому нападать на столицу РФ.

Видео дня

Трамп уточнил, что еще не разговаривал с Путиным после своего заявления, но допустил, что заключение сделки может занять не более 50 дней. При этом американский президент ничего не сказал, планируются ли переговоры для заключения соглашения с РФ.

"Если через 50 дней мы не заключим сделку, все будет очень плохо", - пообещал он.

Ранее на вопрос, на чьей он стороне сейчас, Трамп ответил: "Я ни на чьей", а затем заявил, что он на "стороне человечества", потому что "хочу остановить убийства".

Завление Трампа по России

Трамп сделал долгожданное заявление по РФ, которое анонсировал еще 11 июля. "В понедельник я сделаю важное заявление по России", - сказал Трамп, отказавшись от каких-либо подробностей.

В понедельник американский президент сделал ряд заявлений относительно войны в Украине. В частности он объявил об отправке оружия Украине через другие страны и пригрозил России вторичными пошлинами.

Вас также могут заинтересовать новости: