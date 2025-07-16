Конкурс состоится в мае следующего года.

После победы певца JJ с песней "Wasted Love" Австрия получила возможность провести в следующем году международный песенный конкурс "Евровидение". На днях стало известно, какие два города будут соревноваться за право принять юбилейный 70-й конкурс у себя.

Как отмечалось ранее, заявки подали сразу 7 городов. Однака австрийская телерадиокомпания ORF уже выбрала двух фаворитов, которые дальше продолжат борьбу - это Вена и Инсбрук. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

"Мы получили две очень интересные заявки от Вены и Инсбрука. Оба города предлагают благоприятные условия для проведения крупнейшего в мире телевизионного развлекательного мероприятия. Мы с нетерпением ждем следующих шагов и дальнейшего обмена мнениями в ближайшие недели", - заявил гендиректор вещателя ORF Роланд Вайсманн.

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К слову, местные власти городов-кандидатов до 4 июля должны были доработать свои концепции и подать окончательные заявки. После посещения двух вероятных мест проведения, а именно арены Olympiaworld в Инсбруке и Stadthalle в Вене, организаторы начнут детальные переговоры. Какой же из этих двух городов будет городом-хозяином "Евровидения-2026" - станет известно во второй половине августа.

Кстати, Австрия уже в третий раз будет принимать международный песенный конкурс у себя. Впервые эта страна одержала победу на конкурсе в 1996 году благодаря Удо Юргенсу с песней "Merci, Chérie". Затем в 2014 артист Кончита Вурст с композицией "Rise Like a Phoenix" привезла первое место, а в 2025 JJ с песней "Wasted Love" покорил сердца Европы и получил суммарно 436 баллов от жюри и зрителей.

Напомним, ранее стало известно, что Словения может не участвовать в следующем "Евровидении" из-за Израиля.

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