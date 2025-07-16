Представитель ГУР предупредил, что эти ракеты использовать очень непросто.

Даже если США предоставят Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, их будет сложно применять, поскольку ВСУ не имеют стратегических самолетов, с которых их запускают.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий в комментариях The Guardian.

"Их непросто использовать. Основными носителями являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет стратегических бомбардировщиков", - пояснил ситуацию представитель ГУР.

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При этом Скибицкий подчеркнул, что Украине важно наносить "кинетические" удары по военным объектам в глубине РФ. Он отметил, что россияне перенесли стратегические военные базы более чем на 500 км от границы с Украиной, поэтому теперь по ним можно бить только с помощью беспилотников с 5 кг взрывчатки.

Он добавил, что в настоящее время с США ведутся переговоры о снятии ограничений на удары ракетами ATACMS с радиусом действия 300 км. ATACMS оснащены 500-килограммовой взрывчаткой и могут вызвать большие разрушения:

"Для нас очень важно получить разрешение от США на использование ракет большой дальности. Мы хотим разрушать и выводить из строя, согласно процедуре НАТО", - пояснил цель Скибицкий.

Предоставление Украине ракет Tomahawk

Недавно издание Washington Post сообщило, что президент США Дональд Трамп думал над возможным предоставлением Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Но решение этого вопроса глава Белого дома отложил.

Вчера авиационный эксперт Валерий Романенко сказал, что вряд ли Трамп даст Украине такое оружие, которое сможет сильно навредить российскому диктатору Владимиру Путину. "Не будем полагаться на Трампа, потому что он скорее застрелится, чем что-то даст такое, что навредит Путину", - сказал Романенко.

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