15 июля Кабинет министров назначил Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в Telegram.
"Назначена Ивановская Елена Петровна на должность Уполномоченного по защите государственного языка", - написал он.
Елена Ивановская: что известно
Елена Ивановская - доктор филологических наук. Также она является профессором и преподавательницей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в котором работает на кафедре фольклористики. Преподает фольклорный аспект обычного права, методику обучения фольклору и субъектно-образную систему фольклора.
Языковой омбудсмен в Украине: что нужно знать
В Украине должность Уполномоченного по защите государственного языка создали в 2019 году в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С 2020 года эту должность занимал политик, ученый и общественный деятель Тарас Кремень
В начале июля Кабмин уволил с должности языкового омбудсмена Тараса Кременя. Причиной стало окончание срока его пребывания на этой должности. Он находился на этой должности 5 лет.