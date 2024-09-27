Несмотря на переданные Украиной в МФКК материалы о преступлениях российского Красного Креста, Федерация не исключила его из своего состава и превратилась в его адвоката.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец потребует от доноров Международной Федерации Красного Креста (МФКК) прекратить финансирование организации, поскольку она покрывает российские преступления. Об этом Лубинец написал в Telegram.

Он отмечает, что Международная федерация не исключила из своего состава российский красный крест, несмотря на их вероятные преступные действия:

"Неоднократно имел коммуникацию с руководством и представителями Федерации ЧХ относительно "поведения" российского общества. Каждый раз приводил примеры, аргументы и факты об их вероятных преступлениях и требовал проведения прозрачного расследования действий российского Красного Креста и его исключения из Федерации"

По информации уполномоченного ВРУ, в апреле МФКК создала Наблюдательную группу правления, которая должна была исследовать деятельность российского Красного Креста. Как отмечает Лубинец, через две недели после создания этого Совета он встречался с президентом МККК Кейт Форбс, которой передал все официальные документы и материалы, подтверждающие возможные преступления российского Красного Креста.

"Теперь же Федерация опубликовала отчет о деятельности РКК, в котором не учтено ни одного. В этом отчете Федерация фактически признала оккупацию ВОТ Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В тексте подтверждается, что российский Красный Крест посещал временно оккупированные территории Украины. Но РКК должен работать только на своей территории. Это нарушение устава Федерации со стороны РКК, а также нарушение территориальной целостности Украины. Такие действия Федерация оправдала "новаторскими подходами" и "гуманитарными" целями", - пишет Лубинец.

По словам омбудсмена, в отчете отсутствует информация, что российский Красный Крест похитил имущество украинского Красного Креста во временно оккупированном Крыму. Хотя по этому факту даже открыто уголовное производство.

Как отмечает Лубинец, в отчете МФКК не осудила участие РКК в депортации и принудительном перемещении украинских детей и их милитаризации. В тексте ни слова о сотрудничестве РКБ с оккупационным лагерем "Артек", на директора которого наложили санкции за причастность к депортации украинских детей.

"Несмотря на то, что все эти данные были у президента МФКК, они не учтены. В отчете также говорится, что российский Красный Крест остается в МФКК, а руководитель - в правлении Федерации. Сейчас начинаю кампанию информирования всех доноров, которые финансируют Федерацию. Международные партнеры должны обратить внимание, что они делают взносы на организацию, которая покрывает российские преступления", - подчеркнул Лубинец.

При этом он выступает за то, чтобы финансирование МФКК было направлено национальному обществу Красного Креста Украины и на реализацию дополнительных программ защиты украинцев:

"По моему мнению, МФКК превратилась в адвоката кровавого российского Красного Креста. Тот, кто прикрывает преступника, - сам превращается в преступника"

"Красный крест" и война в Украине

Как сообщал УНИАН, в марте The Guardian писал, что российский Красный Крест сотрудничает с Кремлем. В Европе были шокированы этой информацией и еще тогда требовали от МФКК принять меры в отношении российского отделения.

Издание информировало, что произошла утечка внутренних документов Кремля, в которых засвидетельствованы факты сотрудничества путинского режима с РКК. В частности, речь идет о сотрудничестве с российскими "патриотическими" организациями, в том числе детскими, при этом высшее руководство РКХ откровенно рассказывало о невозможности мира с "украинскими нацистами".

Документы также свидетельствуют, что Кремль планирует профинансировать открытие отделений РЧХ на оккупированной Россией территории в Украине.

В материале отмечалось, что европейские правительства, являющиеся крупными финансовыми донорами МФКК, требуют принять меры против РЧХ. К примеру, правительство Швеции открыто намекнуло, что российское отделение следует изгнать из Международного Красного Креста.

Однако в международном Красном Кресте тогда заявили, что меры против РКК могут быть применены только после официального расследования.

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