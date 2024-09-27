Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец потребует от доноров Международной Федерации Красного Креста (МФКК) прекратить финансирование организации, поскольку она покрывает российские преступления. Об этом Лубинец написал в Telegram.
Он отмечает, что Международная федерация не исключила из своего состава российский красный крест, несмотря на их вероятные преступные действия:
"Неоднократно имел коммуникацию с руководством и представителями Федерации ЧХ относительно "поведения" российского общества. Каждый раз приводил примеры, аргументы и факты об их вероятных преступлениях и требовал проведения прозрачного расследования действий российского Красного Креста и его исключения из Федерации"
По информации уполномоченного ВРУ, в апреле МФКК создала Наблюдательную группу правления, которая должна была исследовать деятельность российского Красного Креста. Как отмечает Лубинец, через две недели после создания этого Совета он встречался с президентом МККК Кейт Форбс, которой передал все официальные документы и материалы, подтверждающие возможные преступления российского Красного Креста.
"Теперь же Федерация опубликовала отчет о деятельности РКК, в котором не учтено ни одного. В этом отчете Федерация фактически признала оккупацию ВОТ Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В тексте подтверждается, что российский Красный Крест посещал временно оккупированные территории Украины. Но РКК должен работать только на своей территории. Это нарушение устава Федерации со стороны РКК, а также нарушение территориальной целостности Украины. Такие действия Федерация оправдала "новаторскими подходами" и "гуманитарными" целями", - пишет Лубинец.
По словам омбудсмена, в отчете отсутствует информация, что российский Красный Крест похитил имущество украинского Красного Креста во временно оккупированном Крыму. Хотя по этому факту даже открыто уголовное производство.
Как отмечает Лубинец, в отчете МФКК не осудила участие РКК в депортации и принудительном перемещении украинских детей и их милитаризации. В тексте ни слова о сотрудничестве РКБ с оккупационным лагерем "Артек", на директора которого наложили санкции за причастность к депортации украинских детей.
"Несмотря на то, что все эти данные были у президента МФКК, они не учтены. В отчете также говорится, что российский Красный Крест остается в МФКК, а руководитель - в правлении Федерации. Сейчас начинаю кампанию информирования всех доноров, которые финансируют Федерацию. Международные партнеры должны обратить внимание, что они делают взносы на организацию, которая покрывает российские преступления", - подчеркнул Лубинец.
При этом он выступает за то, чтобы финансирование МФКК было направлено национальному обществу Красного Креста Украины и на реализацию дополнительных программ защиты украинцев:
"По моему мнению, МФКК превратилась в адвоката кровавого российского Красного Креста. Тот, кто прикрывает преступника, - сам превращается в преступника"
"Красный крест" и война в Украине
Как сообщал УНИАН, в марте The Guardian писал, что российский Красный Крест сотрудничает с Кремлем. В Европе были шокированы этой информацией и еще тогда требовали от МФКК принять меры в отношении российского отделения.
Издание информировало, что произошла утечка внутренних документов Кремля, в которых засвидетельствованы факты сотрудничества путинского режима с РКК. В частности, речь идет о сотрудничестве с российскими "патриотическими" организациями, в том числе детскими, при этом высшее руководство РКХ откровенно рассказывало о невозможности мира с "украинскими нацистами".
Документы также свидетельствуют, что Кремль планирует профинансировать открытие отделений РЧХ на оккупированной Россией территории в Украине.
В материале отмечалось, что европейские правительства, являющиеся крупными финансовыми донорами МФКК, требуют принять меры против РЧХ. К примеру, правительство Швеции открыто намекнуло, что российское отделение следует изгнать из Международного Красного Креста.
Однако в международном Красном Кресте тогда заявили, что меры против РКК могут быть применены только после официального расследования.
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