Российский журналист: пока Путин в Кремле, против Украины будет идти война

Российский журналист считает, что Украине стоит сконцентрироваться на борьбе с пропагандой РФ.

Переговоры по Донбассу в минском формате не имеют смысла по ряду объективных причин.

Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко, комментируя последнее интервью заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака. "Пока Путин в Кремле, против Украины будет идти война. Пока Путин в Кремле, Крым и часть территории Донбасса останутся оккупированными", – заявил оппозиционер.

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Он назвал лицемерной позицию Козака относительно Украины и обратил внимание на тот факт, что представители "Л/ДНР" и деятели, которые явно не связаны с Кремлем, в отличие от официальных представителей руководства РФ, откровенно "транслируют" всю суть российской политики.

Так, Яковенко напомнил о недавнем заявлении главаря "ДНР" Дениса Пушиліна о том, что об интеграции "республики" с Украиной не может быть речи. Представитель "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник заявил о том, что "республики" должны стать "государством в государстве", которые не подчиняются Украине.

"Вполне очевидно, что терпеть государство в государстве – это самоубийство. Тогда о чем идет речь? Разговаривать можно только об обмене пленными, других вариантов нет", – констатировал Яковенко.

По его мнению, в сложившейся ситуации Украине следует бороться с российской пропагандой, в частности, брать пример со стран Балтии – Латвии и Литвы - которые "без всяких разговоров" заблокировали присутствие на своей территории российских пропагандистских СМИ, включая Russia Today.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Минские соглашения во многом уже не актуальны, поэтому их стоит пересмотреть.

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