По поручению президента, главы Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Офиса генпрокурора продолжат докладывать на заседаниях Совбеза о расследовании этих дел.

Состояние расследования дел по статье о государственной измене находится на контроле Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Мы рассматривали вопрос, который касается состояния расследования дел по 111-й статье Уголовного кодекса Украины - государственная измена... С 2014 года было всего 1,6 тыс. дел по этой статье, 400 человек сейчас по этой статье в розыске. Большому количеству лиц уже было предъявлено обвинение, и в судах находится большое количество дел", - рассказал он.

По словам Данилова, сейчас экс-президент Виктор Янукович не является одним экс-чиновником, в отношении которого расследовалось дело о госизмене.

"На сегодняшний день люди, которые занимали должность президента, главы Нацбанка, министров, сотрудников других центральных органов, есть в уголовном производстве, в отношении них сегодня в СБУ происходят соответствующие процессуальные действия", - отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что сейчас этот вопрос находится на контроле СНБО.

Кроме того, Данилов добавил, что, по поручению президента, главы Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Офиса генпрокурора продолжат докладывать на заседаниях Совбеза о расследовании этих дел.

Также Данилов уточнил, что среди лиц, которые подозреваются в государственной измене, есть народные депутаты.

"Некоторые граждане после того, как попали под санкции, - у них есть такая технология, - они начинают менять фамилии", - сказал секретарь СНБО и добавил, что одна женщина сменила фамилию, но все равно удалось установить ее новые документы.

Новое подозрение Медведчуку

8 октября Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе.

По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в стране.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что прокуратура будет просить суд взять Медведчука под стражу с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.

В настоящее время депутат находится под домашним арестом по другому делу о госизмене и в покушении на разграбление ресурсов в оккупированном Крыму.

Автор: Антонина Доломанжи