Правоохранители наконец-то подтверждают журналистские расследования по экс-президенту и вскоре вручат соответствующие подозрения Порошенко.

Петру Порошенко должны быть вручены такие же подозрения, что и Виктору Медведчуку, так как они вместе реализовывали "угольную схему".

Такую мысль высказал блогер и журналист Михаил Шнайдер на своей странице в соцсети Facebook.

"Друзья, я считаю, что наш "Гетьман" Петр Алексеевич должен наравне с кумом Путина Виктором Медведчуком исключительно по закону - ответить за государственную измену и пособничество Терроризму. Ведь совершенно очевидно, что Медведчук в 2014 году не смог бы реализовать свою угольную схему без согласования Петра Алексеевича, который, видимо, поимел с нее солидный Доход. В СБУ почему-то лишь намекают, мол да, пятый президент мог быть к этому причастен - мы этот вопрос изучим. Но при этом прямо говорят о сговоре Медведчука "с высшим руководством страны тех лет". Высшее руководство у нас в те годы было одно - Петр Алексеевич", ‒ заявил блогер.

Напомним, 8 октября по материалам СБУ Медведчуку было объявлено новое подозрение ‒ в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Читайте такжеМедведчуку вручили ходатайство об аресте и залоге в миллиард гривень"По версии следствия, которую на брифинге озвучили глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. Если конкретнее - новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействием поставок топлива с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 Году. И ведь это не впервые мы слышим о связях и совместных делишках Медведчука и Порошенко. Еще весной журналисты программы "Наши Гроши" канала Bihus.info представили так называемые "Пленки Медведчука", которые тесно связаны с Порошенко. В пленках речь идет о возвращении контроля над частью нефтепродуктопровода "Самара" после национализации, который ранее неоднократно приписывали Медведчуку. В этом ему помогал пятый Президент. Да и про угольный кейс у Бигуса сообщали тогда же", ‒ утверждает журналист.

По мнению Шнайдера, правоохранители наконец-то подтверждают журналистские расследования и вскоре вручат соответствующие подозрения экс-президенту Порошенко.

"Теперь наконец эту информацию подтвердили и Правоохранители. А как не вспомнить историю, когда Порошенко с Медведчуком затягивали освобождения "Киборга" Рахмана из плена ради красивой Картинки? "Гетьман" дружил и делал бизнес с кумом Путина, пока наши солдаты противостояли агрессору на Фронте. Так что все разговоры о якобы патриотизме экс-президента - абсолютно не соответствуют действительности. А по факту - Пётр Алексеевич с Медведчуком, должны оба оказаться в суде и в итоге сесть за пособничество терроризму и госизмену", ‒ резюмировал Шнайдер.

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Автор: Виолетта Орлова