Речь идет об участии Медведчука в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля с оккупированного Донбасса.

Народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, об этом заявил глава СБУ Иван Баканов.

По его словам, Медведчуку вручено подозрение по ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, действия Медведчука были направлены на подрыв энергетической независимости Украины.

Читайте такжеДепутаты не избрали первого вице-спикера Рады: собираются 19 октябряВ частности, речь идет о незаконных схемах закупки угля из оккупированного Донбасса в 2014-2015 годах.

Так, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР.

По словам Баканова, российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в нашей стране.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

"Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами "схемы". Мое четкое убеждение – эти люди должны понести заслуженное и законное наказание за тот вред, который они нанесли государству. Потому что их действия – это подрыв энергетической независимости Украины", - заявил глава СБУ.

Дело против Медведчука: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном подразделении ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Козак находится за пределами Украины.

Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу против депутатов от "ОПЗЖ" до 11 ноября.

Автор: Антонина Доломанжи