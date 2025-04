Также введены санкции против ряда российских и китайских компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский издал указы о введении новых санкций против физических и юридических лиц, которые способствуют российской агрессии против Украины. В частности под удар попали несколько российских артистов и ряд китайских предприятий.

Соответствующие указы №№246/2025 и 247/2025 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" опубликованы на сайте главы государства.

В первом указе содержится перечень из 20 человек, среди которых, в частности певцы Никита Джигурда, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Игорь Сукачев и Ярослав Дронов (Shaman), кинорежиссеры Егор Кончаловский и Александр Панкратов-Черный, артист-дрессировщик Юрий Куклачев и шоумен Оскар Кучера, артисты балета Сергей Полунин и Николай Цискаридзе, а также фехтовальщица Софья Великая.

Речь идет, в частности, о лишении государственных наград Украины, блокировании активов и предотвращении вывода капиталов за пределы Украины. Часть ограничений введена бессрочно, остальные - сроком в 10 лет.

Во втором указе содержится перечень из 39 физических и 60 юридических лиц. Речь идет о компаниях с регистрацией в России и Китае. Среди них фирмы "Бейцзин Эвиэйшн энд Аэроспейс Сянхуэй Текнолоджи Ко. Лтд" (Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd), "Рю Цзинь Мешинери Ко. Лтд" (Rui Jin Machinery Co. Ltd), "Чжонфу Шэньин Карбон Фибер Синин Ко. Лтд" (Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd) и другие.

Китай помогает России вести войну

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть подтверждение от разведок и Службы безопасности, что Китайская Народная Республика поставляет в Россию порох и артиллерию.

По его словам, подробно об этом будет сказано на следующей неделе. "Особенно о данных, мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России", - подчеркнул Зеленский.

