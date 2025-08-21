Генеральный директор Amazon Web Services заявил, что это позволит преуспеть в эпоху искусственного интеллекта.

Вопреки распространенному мнению, для успеха в ближайшем будущем вам не понадобится диплом по машинному обучению (ИИ) или другие высокотехнические навыки, заявил генеральный директор Amazon Web Services Мэтт Гарман.

По мере того как все больше инструментов на базе искусственного интеллекта интегрируются в рабочие процессы, работодатели будут отдавать приоритет найму сотрудников с "гибкими навыками" вроде креативности и адаптивности, отметил он в эфире программы CNBC Closing Bell Overtime.

Свой совет собственному ребенку, старшекласснику, он сформулировал так: развивай навыки критического мышления в университете, независимо от выбранной специальности.

"Я думаю, что часть процесса обучения в колледже — это формирование критического мышления. Это меньше связано с развитием конкретных навыков, и гораздо больше с тем, как ты становишься критически мыслящим человеком. В каком-то смысле именно это, я считаю, будет самым важным навыком в будущем", - подчеркнул Гарман.

Он добавил, что умение критически мыслить станет ключом №1 к успеху в эпоху ИИ:

"Нужно быть креативным. Нужно уметь мыслить критически. Нужно быть гибким. Способность учиться новому и адаптироваться будет так же важна, как и любой конкретный навык, которому вы научились".

