Срок применения санкций - бессрочно и на 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 12 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, речь идет о соответствующем указе президента №231/2025.

Указ, который вступает в силу со дня его опубликования, касается решения СНБО от 12 апреля, которым санкции применяются к нескольким физическим лицам.

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В соответствующем перечне четверо человек. В частности, это Сергей Арбузов, бывший первый вице-премьер-министр и бывший председатель Национального банка Украины.

Также речь идет об Андрее Клюеве, бывшем главе Администрации президента Украины и бывшем секретаре СНБО.

Кроме того, в этом перечне украинский предприниматель, владелец сети электроники "Эльдорадо" Виктор Полищук и бывшая владелица IBOX bank Алена Шевцова.

В перечне санкций, в частности лишение государственных наград Украины, блокирование активов и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Срок применения санкций - бессрочно и на 10 лет.

Санкции Украины

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 18 российских пропагандистских медиа и организаций.

Под санкции попали интернет-медиа "EurAsia Daily", "Readovka", "Правда.Ру", "Херсонка.Ру" и "Телерадиокомпания "Таврия".

Также в этот перечень попал 71 человек, среди которых скандальный продюсер-путинист Юрий Бардаш. Персональные ограничения также коснулись, в частности украинского политтехнолога Вадима Карасева.

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