Олег Давыгора

Незаконная переправка лиц через границу получит отягчающее обстоятельство (во время военного положения).

Кабинет министров Украины предлагает ввести новое наказание за нарушение правил для военнообязанных за пребывание за границей дольше определенного срока. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Кабмин согласовал законопроект, которым предлагается передать пограничной службе все дела за незаконное пересечение границы Кодекса об административных нарушениях.

Также предлагается дополнить статью 332 Уголовного кодекса следующим: незаконная переправка лиц через границу получает отягчающее обстоятельство, если происходит условия военного положения.

Видео дня

Кроме этого устанавливается уголовная ответственность за:

незаконный выезд за границу (вне пунктов пропуска, в условиях военного положения);

повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры;

нарушение установленного срока пребывания за границей.

Важно, что последнее касается призывников и военнообязанных. Таким образом Верховной Раде предлагают криминализировать такое нарушение, но и еще установить обязанность соблюдения военнообязанными срока пребывания за пределами Украины.

Незаконные попытки пересечь границу в Украине

Недавно на Закарпатье пограничники задержали священнослужителя одного из монастырей при попытке вывезти потенциального уклониста за границу, спрятав под рясами.

Выяснилось, что священнослужитель Украинской православной церкви за денежное вознаграждение пытался переправить через границу военнообязанного и спрятал мужчину в собственном авто.

Вас также могут заинтересовать новости: