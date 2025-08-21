Животных обнаружили в нескольких популярных местах для купания, включая Шол-Бей, Нельсон-Бей и Корлетт.

По меньшей мере 32 черепахи, некоторые с кровоточащими глазами, были обнаружены на берегу Нового Южного Уэльса в Австралии, что побудило экологов начать срочное расследование. Об этом пишет The Independent.

Служба национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса (NPWS) заявила, что расследует все случаи гибели черепах, произошедшие в районе муниципалитета Порт-Стивенс в последние недели.

Отмечается, что морская спасательная группа Sea Shelter сообщила, что зарегистрировала 25 случаев гибели зеленых черепах в Порт-Стивенсе за последний месяц, в том числе семь только за последнюю неделю. Зелёные черепахи относятся к уязвимым видам в соответствии с австралийским законодательством об охране природы.

Животных обнаружили в нескольких популярных местах для купания, включая Шол-Бей, Нельсон-Бей и Корлетт.

Интересно, что хотя гибель, по-видимому, сосредоточена вокруг туристических пляжей, эксперты по дикой природе предположили, что это может быть просто следствием более высокой вероятности их появления в густонаселённых районах.

В расследовании участвуют несколько агентств, включая NPWS, Департамент первичной промышленности и Австралийский реестр здоровья диких животных зоопарка Таронга.

"Отбираются образцы для анализа, и ведётся расследование причин", - говорится в заявлении Службы национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса.

Важно, что управление настоятельно рекомендует сообщать о больных или раненых морских черепахах в Службу национальных парков и дикой природы (NPWS) или в организацию Irukandji Shark and Ray Encounters. Лия Перейра, соучредитель Sea Shelter, заявила:

"Это, безусловно, очень и очень тревожно. За всю свою историю работы с черепахами я никогда не видела подобного в Порт-Стивенсе".

Райан Перейра, другой основатель Sea Shelter, рассказал, что они стали свидетелями увеличения числа больных или погибших черепах после недавнего наводнения в этом районе. Он добавил, что "сейчас слишком много вариантов", чтобы подтвердить причину гибели черепах.

Отмечается, что защитники окружающей среды назвали кровотечение вокруг глаз необычным симптомом.

"Ведётся тщательное многоплановое расследование, и для определения факторов, способствовавших инциденту, может потребоваться несколько недель", - говорится в реестре зоопарка Таронга.

В ведомстве сообщили, что были взяты два образца у двух погибших черепах, а также проводятся диагностические исследования образцов ещё 15 черепах из Порт-Стивенса.

В мире живет самое старое наземное животное, а именно черепаха Джонатан, которая пережила 40 президентов США. Никто точно не знает, сколько лет этой черепахе, поскольку Джонатан прибыл взрослым на южноатлантический остров Святой Елены в 1882 году как подарок будущему губернатору британских заморских территорий Уильяму Грей-Вильсону.

