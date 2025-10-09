Депутат заявляет, что ее не пускали на заседание Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, закрыв дверь.

Народного депутата Украины Марьяну Безуглую 8 октября не пускали на заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с участием председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка и она почти два часа стучала в закрытую дверь.

Сегодня, 9 октября, член этого комитета Федор Вениславский на заседании парламента Украины попросил руководство парламента Украины дать поручение Комитету Верховной Рады по вопросам здоровья Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, чтобы они разработали алгоритм поведения Аппарата ВР на такие экстренные ситуации, угрожающие жизни и здоровью народных депутатов.

"Вчера одна из народных депутаток два часа непрерывно стучала в дверь различными частями тела, что угрожало ее жизни и здоровью", - сказал он.

Видео дня

Председатель ВР Руслан Стефанчук сказал, что такого еще в парламенте не было и добавил, что руководитель комитета есть в сессионном зале и он слышит это предложение.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая в ответ отметила, что ее и еще трех нардепов, которые являются членами этого Комитета, а она не входит в него, не пускали в закрытые на ключ двери Комитета.

"Здесь вспомнили вчерашний инцидент, когда на два часа в одном кабинете закрыли бедного главу СБУ фактически взяли его в заложники, и не пускали 4 нардепов, три из которых являются его членами. Просто физически не пускали в кабинет", - подчеркнула она.

Как известно, вчера, 8 октября, произошел скандал. Народный депутат Марьяна Безуглая почти два часа стучала в закрытую дверь, где проходило заседание Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где выступал председатель СБУ Василий Малюк и оно проходило в закрытом режиме. Рассказывают, что члены Комитета знали, что скандальная Безуглая хочет туда попасть и специально назвали неправильное время его заседания и закрыли кабинет на ключ. Дверь ей не открыли и она все заседание стучала в нее.

Скандалы вокруг Безуглой

Как сообщал НИАН, в сентябре 2024 года Верховная Рада уволила народного депутата Украины Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"За" проголосовали 252 парламентария. Ее перевели ее членом Комитета по вопросам внешней политики.

Это произошло после того как после после нескольких скандалов с ее участием в комитете и в социальных сетях. В июле 2024 года члены парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны проголосовали за то, чтобы подготовить постановление об исключении Безуглой из своего состава.

Уже 17 сентября нардеп сама попросилась из комитета и написала заявление на увольнение.

В июле 2025 года Безуглая, которая известна своими скандальными высказываниями, рассказала, что имеет синдром Аспергера, и объяснила, как это влияет на нее.

Депутат сказала, что чувствует эмоции иначе и имеет высокий порог страха, а ложь для нее - почти невозможна.

Вас также могут заинтересовать новости: