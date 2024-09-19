Ее увольнение поддержали 252 нардепа.

Верховная Рада уволила народного депутата Украины Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как пишет в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, "За" проголосовали 252 парламентария.

"Перевели ее членом Комитета по вопросам внешней политики", - добавил депутат.

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Безуглая в Комитете Рады по нацбезопасности и обороне: что предшествовало

В июле 2024 года члены парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны проголосовали за то, чтобы подготовить постановление об исключении Безуглой из своего состава.

Тогда документ должен был пройти Регламентный комитет, после чего его надо было вынести на рассмотрение сессионного зала. Однако в начале сентября Железняк сообщил, что парламент не проголосовал за отзыв Безуглой с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Уже 17 сентября нардеп сама попросилась из комитета и написала заявление на увольнение.

"Согласно части третьей статьи 84 Регламента Верховной Рады Украины, прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и избрать членом Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества", - говорится в заявлении.

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