Трамп уклонился от ответа на вопрос, относительно того, как могла бы работать "свободная экономическая зона" на Донбассе.

Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления о мирном соглашении по Украине. Во время общения с журналистами он подчеркнул, что в достижении мира в Украине есть "значительный прогресс" и "скоро станет известно", сможет ли мирный план работать.

"Посмотрим, что произойдет. Мы работаем над тем, чтобы увидеть, сможем ли сейчас заключить соглашение. Мы скоро узнаем", - отметил Трамп в ответ на вопрос относительно Украины.

В то же время он уклонился от ответа на вопрос, относительно того, как могла бы работать "свободная экономическая зона" на Донбассе и других землях, которые захватила Россия.

"Я не хочу делать это сейчас. Это очень сложная ситуация. Но это сработало бы, и многие люди хотят, чтобы это сработало. Все, чего я хочу - это остановить гибель 25 тысяч человек ежемесячно", - заявил он.

Трамп о войне в Украине

Ранее Трамп заявил, что поможет Украине с гарантиями безопасности. Обязательства Вашингтона по участию в потенциальном миротворческом или контингенте по безопасности все еще на столе. При этом он заявил, что Штаты были близки к соглашению как с Украиной, так и с агрессором Россией.

В то же время он заявлял, что США примут участие во встрече по мирному плану в Европе только "если будет реальный шанс".

Однако издание WSJ сообщило, чтоТрамп таки принял решение направить на встречу своего спецпредставителя Стива Уиткоффа. Это подтверждает стремление

США достичь мирного соглашения до конца года.

