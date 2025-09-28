От самих слов Трампа о способности Украины победить есть реальная польза.

Изменение риторики президента США Дональда Трампа относительно возможностей Украины в войне против РФ очень важно, потому что на Соединенные Штаты смотрят все другие страны. Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью "Фабрике новостей".

"Это очень хорошее изменение риторики. Потому что поддержка Соединенных Штатов очень важна. И не только прямая, но и то, что на них смотрят все остальные", - сказал он.

Сазонов напомнил, что Трамп очень долго отказывал Украине в помощи и действительно верил разговорам президента РФ Владимира Путина о неизбежном поражении Украины. Однако благодаря тому, что Украина удержала фронт и провела большую дипломатическую работу, убеждения Трампа удалось изменить.

"Путин говорит: "Я захватываю все, что хочу. Пусть они или отдают мне там Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую области и Крым, признают это российским. Или я все равно это заберу все. И Трамп в это верил. И Зеленский говорит, что так мы разговаривали и он (Трамп) говорит: "Ну, все равно он (Путин) оккупирует это, давай думать, что делать", - отметил Сазонов.

По его словам, Путин озвучивал сроки захвата украинских территорий, но Трамп увидел, что далеко не все обещания Путина сбываются.

"С другой стороны, Украина работала, держала фронт. Работала над дипломатическим направлением очень активно. Мы видим, Зеленский встречался с Трампом везде где возможно, по телефону. Везде где возможно, передавали информацию через других лидеров государств, с ними общались. Глава Офиса Ермак, который руководит американским направлением, тоже различные делегации привозил в Соединенные Штаты, тех, к кому Трамп прислушивается. С Келлогом встречались постоянно, с духовником Трампа. То есть доносили до Трампа информацию, что Путин его вводит в заблуждение, что все не так, как ему говорят. И постепенно, постепенно вот за восемь месяцев позицию Трампа изменили. Это очень и очень важно", - прокомментировал Сазонов.

Он отметил, что позиция Трампа влияет на дипломатическую, финансовую и вооруженную поддержку Украины.

"Безусловно, никто не даст нам завтра 2000 "Томагвков" и 300 F-16 или F-35. Такого не будет. Но я считаю, что не будет каких-то перебоев, проблем, вопросов по поставкам, по продаже оружия, по разведданным. А это очень важно. По "старлинкам", - сказал военный.

Сазонов почти убежден, что санкций против партнеров России станет больше.

"А в принципе это все, на что мы рассчитываем. Из нас давно никто не верит, что с нами рядом будет воевать иностранный легион французский или американская морская пехота. Но то, что будет оружие, то, что будут деньги, то, что будут санкции, это уже хорошо. Это нам и нужно. А если некоторую часть нашего воздушного пространства перекроют союзники, ну, это будет просто супер", - подчеркнул Сазонов.

По его словам, в свое время Трамп "очень больно и очень жестко" тестировал украинцев, когда например задерживал поставки вооружения, обмен разведданными. Но наши защитники выстояли и удержали фронт.

"И все это летнее наступление, на которое Путин очень рассчитывал и это была главная ставка за последние три года - мы видим результат", - констатирует Сазонов.

По его словам, при этом Путин пытался рассказывать Трампу об "успехах" на фронте, о больших окружениях украинских военных на Сумщине. То есть такие вещи Путин "бросал, бросал", а украинские войска на фронте показывали, что нет такого, что не происходит это. Таким образом, Трамп начал сомневаться в Путине.

В то же время Сазонов, комментируя заявление Трампа, что Украина может вернуться к границам 91 года, высказал мнение, что нам это сделать сейчас практически невозможно.

"Из того, что знаю - и я делал бы поправку на то, что я все же не в Генштабе, а младший сержант - сейчас выйти на границы 91-го года, это почти, мне кажется, невозможно. Потому что, ну, очень много ресурсов, очень много потерь. Мы себе не можем такого позволить", - пояснил он.

Изменение риторики Трампа

Как сообщал УНИАН, 23 сентября президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно возможностей Украины противостоять РФ, которое кардинально отличалось от его предыдущих высказываний. В частности сейчас он сказал, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в положении, чтобы "сражаться и отвоевать всю свою территорию в первичных границах".

Он отметил, что "со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первичных границ, с которых началась эта война, вполне возможно". По словам Трампа, к этому выводу он пришел после того, как ознакомился с ситуацией в военной и экономической сферах Украины и России и "полностью ее понял".

