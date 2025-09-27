Президент отметил, что в значительной степени на видение американского лидера повлиял аспект веры в Украину.

На видение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа повлияло, в частности "неуважение россиян".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции.

Говоря о том, что он проводит встречи с мировыми лидерами, в том числе и с Трампом, он отметил: "Я уверен, что это одна из причин изменения риторики: недоверие Путину, более глубокое понимание деталей на поле боя, вера в Украину и неуважение россиян ко всем, включая президента Соединенных Штатов Америки".

Видео дня

Трамп изменил риторику в отношении Украины и РФ

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что у Украины есть все шансы отвоевать всю свою территорию в пределах первоначальных границ.

Он отметил, что Россия ведет войну против Украины уже три с половиной года. По словам Трампа, "реальная военная держава" могла бы выиграть ее менее чем за неделю.

Кроме того, президента США сказал, что у президента России Владимира Путина есть огромные экономические трудности. Он считает, что сейчас время для того, чтобы Украина действовала.

По данным The Telegraph, король Великобритании Чарльз III сыграл решающую роль в том, чтобы убедить Трампа, что Украина может выиграть войну против России.

Вас также могут заинтересовать новости: