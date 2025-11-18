Украина решительно осуждает диверсионные действия, которые совершаются под руководством спецслужб России в Польше.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на диверсии на объектах железнодорожной инфраструктуры Польши. Спецслужбы России вербуют лиц с паспортом гражданина Украины для осуществления гибридных атак, диверсий и преступлений, направленных на дестабилизацию ситуации.

Как сказано в комментарии МИД Украины, украинские дипломаты приняли во внимание обнародованные польскими специальными службами выводы об установлении двух граждан Украины, которых польские следственные органы подозревают в совершении под руководством спецслужб Российской Федерации диверсионных действий на польской железной дороге.

"Украина решительно осуждает такие диверсии. Обращаем внимание на цинизм умышленной вербовки и использования государством-агрессором лиц с паспортом гражданина Украины для гибридных атак, диверсий и преступлений, направленных на дестабилизацию. Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев. Но мы убеждены, что партнеры Украины прекрасно понимают, что источником таких диверсий является именно РФ", – говорится в комментарии.

Видео дня

В то же время, как отмечают в МИД, события в Польше в очередной раз подтверждают, что одновременно с захватнической войной против Украины, Россия ведет полномасштабную гибридную войну против Европы, против союзников Украины. Москва пытается разбить единство партнеров в помощи Украине и в целом дестабилизировать ситуацию.

"Подтверждаем свою готовность оказывать всю необходимую помощь польским компетентным органам и соответствующим службам наших союзников для установления всех обстоятельств инцидента, привлечения виновных к ответственности и формирования совместного превентивного механизма для противодействия таким преступным действиям в будущем", – говорится в заявлении МИД.

В этой связи отмечается, что Украина настроена на дальнейшую тесную координацию с Польшей и другими государствами-союзниками в противодействии российской гибридной агрессии и укреплении нашей общей безопасности.

Диверсии на железной дороге в Польше

Как сообщал УНИАН, 15-17 ноября в Польше произошли диверсии на железной дороге.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подозреваемыми являются двое граждан Украины, которые пересекли границу Польши из Беларуси этой осенью и, как считается, сотрудничали с российскими разведывательными службами.

Отмечается, что один из подозреваемых ранее был осужден за диверсию судом во Львове. Туск добавил, что после инцидентов оба подозреваемых сбежали обратно в Беларусь.

Вас также могут заинтересовать новости: