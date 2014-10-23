В СНБО ответили на угрозы боевиков взять Славянск и Мариуполь пословицей

Об этом на брифинге в Киеве сказал представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"У нас есть хорошая украинская пословица: "Дай-то Боже теленку волка съесть. Пусть попробуют", - ответил он на вопрос относительно заявлений о намерениях боевиков захватить населенные пункты, которые контролируют украинские военные.

Напомним, боевики постоянно срывают перемирие на Донбассе, обстреливая позиции сил АТО и нападая на блокпосты.

Читайте такжеДонОГА переносят в Краматорск, Славянск и МариупольКроме того, члены бандформирований на Донбассе регулярно обстреливают мирных жителей, выдавая это за огонь украинской армии. Так, 14 октября боевикиобстреляли из "Градов" поселок Сартану на север от Мариуполя. Один из снарядов попал в похоронную процессию, в результате чего погибли семь человек, а 16 получили ранения.

Члены мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили, что огонь велся с востока, где расположены позиции боевиков.