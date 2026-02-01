Муж Дорофеевой показал рецепт 'Муравейника', который напомнит вкус детства (видео)

Миша Кацурин приготовил этот десерт со своими детьми.

Известный украинский ресторатор и муж певицы Нади Дорофеевой - Миша Кацурин - поделился рецептом известного с детства десерта. Речь идет о "Муравейнике".

Вместе со своими детьми от предыдущего брака с Дашей Куцуриной - дочерью Александрой и сыном Иваном - он решил приготовить это лакомство. Соответствующим видео Миша поделился в Instagram. Ресторатор подчеркнул, что это его любимый торт, который легко готовится и имеет невероятный вкус.

Как приготовить "Мурашник" по рецепту Миши Кацурина

мука - 600 г

сметана - 150 г

сливочное масло - 150 г (тесто) + 200 г (крем)

разрыхлитель - 10 г

сахар - 50 г

соль - по вкусу

сгущенное молоко - 1 банка

орехи - 150 г

мак - для декора.

Сначала нужно смешать сметану, теплое сливочное масло, разрыхлитель, сахар и пшеничную муку. Все тщательно перемешать и отставить в холодильник для стабилизации.

Параллельно поставьте варить сгущенное молоко в кастрюлю с водой на три часа. Следите, чтобы вода всегда покрывала банку полностью.

Затем следует достать тесто и натереть его на мелкие кусочки. Орехи обжарить на небольшом огне. После этого смешать тесто с орехами и отправить в духовой шкаф на 10-15 минут до золотистого цвета, а затем охладить.

Вареное сгущенное молоко переместить в емкость с теплым сливочным маслом и смешать. Измельчить жареные орехи и высыпать в миску с кремом. Добавить измельченное печенье, перемешать.

Финальный штрих - оформление десерта. Следует выложить горкой всю массу на тарелку и посыпать маком. Дать остыть и можно лакомиться.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко раскрыл рецепт квашеной капусты по-новому.

