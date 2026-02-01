Леся Никитюк отреагировала на циничный удар России по роддому в Запорожье (фото)

По данным мсетных властей, пострадали две женщины, которые были на осмотре у врачей.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк, которая летом прошлого года впервые стала мамой, отреагировала на циничный удар России по родильному дому в Запорожье.

Артистка опубликовала фото поврежденного роддома в своем Instagram в stories и написала:

"Родильный дом Запорожье".

Россия разбомбила роддом в Запорожье - что важно знать

Напомним, как писал УНИАН, 1 февраля российские войска нанесли удар по роддому в Запорожье. По данным мсетных властей, пострадали две женщины, которые были на осмотре у врачей.

"Удар по роддому - еще одно доказательство войны, направленной против жизни!" - отметил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Глава региона не уточнил, чем именно били по медицинскому учреждению, но незадолго до этого сообщалось, что враг атакует областной центр "шахедами".

