Леся Никитюк отреагировала на циничный удар России по роддому в Запорожье (фото)

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк, которая летом прошлого года впервые стала мамой, отреагировала на циничный удар России по родильному дому в Запорожье.
Артистка опубликовала фото поврежденного роддома в своем Instagram в stories и написала:
"Родильный дом Запорожье".
Россия разбомбила роддом в Запорожье - что важно знать
Напомним, как писал УНИАН, 1 февраля российские войска нанесли удар по роддому в Запорожье. По данным мсетных властей, пострадали две женщины, которые были на осмотре у врачей.
"Удар по роддому - еще одно доказательство войны, направленной против жизни!" - отметил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Глава региона не уточнил, чем именно били по медицинскому учреждению, но незадолго до этого сообщалось, что враг атакует областной центр "шахедами".