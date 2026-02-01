'Война убила ее': Андре Тан заявил о смерти близкого человека и показал фото

Дизайнер призвал всех беречь своих родных.

Известный украинский дизайнер и стилист Андре Тан сообщил о смерти близкого человека.

"Сегодня похороны моей бабушки. И я еще не могу принять, что это реальность. Эта проклятая война забрала у меня очень много, в том числе и близких. Она забрала у меня бабушку и дедушку в начале войны, и вот еще одна моя родная душа - моя другая бабушка, ушла из жизни, и сегодня ее похороны", - отметил он в Instagram.

По словам стилиста, бабушка пережила Вторую мировую войну, была в концлагере, и уже в преклонном возрасте пережить войну вторично уже просто не смогла.

"Бабушка просто морально не выдержала всего этого ужаса, новостей, страха, боли, бессилия. Того, что ежедневно происходит в нашей стране. Война убила ее не пулями, а тревогой. Мне так больно писать. Потому что она была для меня очень дорогой и родной. И теперь в моем сердце еще одна тишина, оставленная войной", - добавил Андре Тан.

Дизайнер призвал беречь своих близких:

"И обязательно говорите им чаще, как вы их любите и цените, потому что завтра может уже быть поздно".

Напомним, ранее УНИАН писал, что россияне уничтожили магазин Андре Тана в Херсоне.

