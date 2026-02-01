Джулия Робертс впервые за долгое время показала своего мужа (фото)

Актриса восхитила семейным кадром.

Известная голливудская актриса Джулия Робертс впервые за долгое время показала своего мужа Дэниела Модера.

Романтическим фото звезда поделилась в своем Instagram. На снимке супруги нежно обнимаются. Джулия скрыла лицо возлюбленного, однако поздравила его с днем рождения. Кинооператору исполнилось 57 лет.

"Мой любимый день. Мой любимый мужчина", - подписала фотографию звезда фильма "Красотка".

К слову, Джулия вместе с Дэниелом уже 23 года в браке. Пара познакомилась во время съемок фильма "The Mexican" в 2000 году. Их отношения считаются одними из самых крепких, а сама Робертс неоднократно публично выражала свои чувства к возлюбленному, называя его "самым любимым человеком на планете". К слову, актриса и оператор воспитывают троих общих детей - двойняшек Хэзел и Финнеаса, а также младшего сына Генри. Однако звезда тщательно защищает их частную жизнь и редко показывает потомков в сети.

