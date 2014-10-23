Главарь "ДНР" угрожает вскоре взять Краматорск, Славянск и Мариуполь
12:58, 23 октября 2014Политика
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Премьер-министр террористической организации "Донецкая народная республика" Александр Захарченко допустил, что на Донбассе скоро могут возобновиться активные боевые действия.
REUTERS
"Будут еще очень тяжелые периоды военных действий. Будем забирать Славянск и Краматорск и Мариуполь. К сожалению, не получается перевести переговоры в мирную плоскость. Режим тишины соблюдался только нами. Позавчера мы начали отвечать (на огонь), вчера все молчали", - заявил Александр Захарченко в Донецке, передают "РИА Новости".
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