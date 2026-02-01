Бывшая жена Сасанчина раскрыла, с кем остается их 4-летняя дочка

По словам Иванны, девочка очень привязана к ней.

Бывшая жена украинского певца и победителя талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Романа Сасанчина Иванна впервые откровенно рассказала, с кем остаются из 4-летняя дочка Элизабет.

На одном из опубликованных в Instagram видео девушка поделилась, что на данный момент они с дочкой проживают в Польше. По словам Иванны, девочка очень привязана к ней.

"Как мы решили, с кем Лиза останется жить? Ну, во-первых, Лиза поехала со мной… в Польшу. Я говорила, что мы едем, я не знаю, на какой срок. Он это согласовал. Когда пришло понимание того, что нам лучше разойтись… Лиза остается со мной. Это понятно, потому что с самого детства она очень привязана ко мне. Она прям мамина дочка, Да, конечно, она любит своего папу очень сильно, но…. Лиза – супермамина. Если бы я ее отвезла и оставила с ним – для нее это был бы стресс", - с уверенностью сказала Иванна.

Девушка добавила, что сейчас Лизе важно, чтобы возле нее была мама, а вот когда она повзрослеет - то сама будет выбирать, где и с кем хочет быть.

"В дальнейшем она будет у него на летних и зимних каникулах, и, может, посреди этого периода тоже", - добавила Иванна.

Напомним, в декабре 2025 года экс-жена Сасанчина впервые показала лицо своего бойфренда.

